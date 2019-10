Beifahrer lebensgefährlich verletzt in Klinik eingeliefert

Zwei Autofahrer bei Frontalzusammenstoß im Schwarzwald getötet

Karlsruhe (AFP) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw sind in der Nacht zum Sonntag im Schwarzwald die beiden Fahrer im Alter von 45 und 19 Jahren ums Leben gekommen. Im Auto des 19-Jährigen wurde ein Beifahrer lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei am Sonntag in Karlsruhe mitteilte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Unglücksstelle zwischen Haiterbach und Nagold © AFP

Der 45-Jährige war demnach am späten Samstagabend zwischen Haiterbach und Nagold in einer langgezogenen Rechtskurve aus zunächst unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort prallte er den Angaben zufolge frontal mit dem entgegenkommenden Wagen des 19-Jährigen zusammen. Dessen Auto geriet dabei in Brand. Die Polizei leitete Ermittlungen ein.