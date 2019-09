Brand in Zimmer ausgebrochen - Personal rettet weitere 27 Bewohner

Zwei Bewohner sterben bei Feuer in niedersächsischem Pflegeheim

Delmenhorst (AFP) - Bei einem Feuer in einem Pflegeheim im niedersächsischen Butjadingen sind in der Nacht zu Montag zwei Menschen ums Leben gekommen. Es handelte sich um zwei Bewohner im Alter von 51 Jahren und 80 Jahren, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Oldenburg und Delmenhorst mitteilten. Das Feuer war demnach aus zunächst noch ungeklärter Ursache in deren Zimmer ausgebrochen.

Einsatzkräfte vor dem ausgebrannten Zimmer © AFP

Weitere 27 Bewohner wurden durch das Personal aus dem brennenden Trakt des Pflegeheims gerettet, dabei verletzte sich ein 45-jähriger Mitarbeiter. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Feuerwehren und Rettungsdienste waren mit etwa 120 Helfern im Einsatz. Der Trakt ist unbewohnbar. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.