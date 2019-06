72-Jähriger auf E-Bike verliert Kontrolle - Kollision mit Rennradfahrer

Zwei Fahrradfahrer bei Zusammenstoß in Baden-Württemberg schwer verletzt

Tuttlingen (AFP) - Bei einer Kollision in Baden-Württemberg sind zwei Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei verlor ein 72-Jähriger auf einem Elektrofahrrad bei Bärenthal im Schwarzwald die Kontrolle und stieß dort am Sonntagnachmittag auf abschüssiger Strecke mit einem 51-jährigen Rennradfahrer zusammen, der ihm entgegenkam.

Rettungswagen im Einsatz © AFP

Wie die Polizei in Tuttlingen mitteilte, hatte der 72-Jährige die Kontrolle über sein Pedelec während eines Bremsmanövers vor einer Kurve verloren. Er wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Rennradfahrer wurde schwer verletzt und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.