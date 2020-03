Tatverdächtige sollen 32-Jährigen und unbeteiligtes Mädchen angefahren haben

Zwei Festnahmen nach Kneipenschlägerei mit anschließender Hetzjagd in NRW

Duisburg (AFP) - Die Polizei hat in Krefeld zwei gesuchte Männer gefasst, die am vergangenen Samstag in Duisburg bei einer Hetzjagd mit einem Auto zwei Menschen angefahren und schwer verletzt haben sollen. Zeugenaussagen, Aufzeichnungen von Überwachungskameras und Fingerabdrücke brachten die Ermittler auf die Spur der 23 und 26 Jahre alten Männer, wie die Ermittler am Donnerstag mitteilten.

Streifenwagen © AFP

Zivilbeamte überwältigten die Gesuchten demnach am Mittwochnachmittag in der Krefelder Innenstadt. Gegen beide Verdächtige wurde Haftbefehl erlassen. Die Männer sollen nach einer Kneipenschlägerei in Duisburg-Hochfeld mit ihrem Auto einen 32-jährigen Kontrahenten und ein unbeteiligtes 13-jähriges Mädchen angefahren und schwer verletzt haben. Als der Wagen nach der Hetzjagd schließlich liegen blieb, konnten die beiden Insassen zunächst unerkannt flüchten.