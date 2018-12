Video von dänischem Fotografen im Internet 4,5 Millionen Mal angeklickt

Zwei Festnahmen wegen Nacktaufnahmen auf ägyptischer Pyramide

Kairo (AFP) - Nach dem Skandal um Bilder eines nackten Paars auf einer Pyramide haben die ägyptischen Behörden am Donnerstag einen Kameltreiber und eine Frau festgenommen. Wie das Innenministerium in Kairo mitteilte, ergaben die Ermittlungen, dass der 54-jährige Mann dem dänischen Paar dabei half, in der Nacht vom 29. November auf das Pyramidengelände zu gelangen, und dafür umgerechnet 200 Euro bekam.

Gizeh-Pyramiden außerhalb von Kairo © AFP

Die 31-jährige Frau hatte die Dänen demnach zuvor über das Internet kennengelernt und den Kontakt zu dem Kameltreiber hergestellt. Beide hätten die Vorwürfe eingeräumt und würden nun der Staatsanwaltschaft übergeben, erklärte das Ministerium.

Die Fotos des dänischen Fotografen Andreas Hvid - darunter eines von ihm und einer Freundin in Missionarsstellung auf einer Pyramide - hatten in Ägypten die Gemüter erregt. Zusätzlich wurde am Samstag auf YouTube ein Video veröffentlicht, das seitdem 4,5 Millionen Mal angeklickt wurde. Nach Hvids Angaben zeigt es ihn und seine Freundin beim Besteigen der Cheops-Pyramide in Gizeh bei Nacht. Am Ende des Clips ist die Frau von hinten dabei zu sehen, wie sie sich auszieht.

Viele Ägypter sehen in den Aufnahmen eine Missachtung ihres nationalen Kulturerbes. Der Minister für Altertümer, Chaled al-Enany, sprach von einem "pornografischen Video" und einer "Verletzung der öffentlichen Moral".

Das Besteigen der Pyramiden ist in Ägypten verboten. Dennoch versuchen immer wieder Menschen, auf die Spitzen zu gelangen. Der 23-jährige Hvid sagte der dänischen Zeitung "Ekstra Bladet", von der Besteigung der Cheops-Pyramide habe er "seit vielen Jahren geträumt" - und auch davon, dort Nacktaufnahmen zu machen.