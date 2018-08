Leichen in brennendem Haus entdeckt - Eltern unter Mordverdacht

Zwei Kinder bei Familiendrama in Südhessen ums Leben gekommen

Darmstadt (AFP) - Bei einem Familiendrama sind in Südhessen zwei Kinder ums Leben gekommen. Ein 13-Jähriger und seine zehnjährige Schwester wurden bei einem Feuerwehreinsatz in einem brennenden Haus in Mörlenbach tot aufgefunden, wie die Polizei in Darmstadt am Freitag mitteilte. Die Eltern fanden die Helfer lebend in einem Auto, das mit laufendem Motor in einer geschlossenen Garage stand. Sie stehen unter Mordverdacht.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler war davon auszugehen, dass es sich um "ein Familiendrama aufgrund von massiven finanziellen Problemen der Familie" handelte. Der 58-jährige Vater sowie die 46-jährige Mutter seien dringend verdächtig, für den Tod ihrer beiden Kinder verantwortlich zu sein, berichtete die Polizei.

Die Eltern wurden nach Angaben der Beamten in einem Krankenhaus behandelt, Lebensgefahr bestand nicht. Die Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehle gegen sie, das zuständige Gericht soll am Samstag darüber entscheiden. Zudem ordnete die Staatsanwaltschaft eine Obduktion der zwei Kinder an, um die Todesursache zu klären.