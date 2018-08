Feuerwehr findet Leichen in brennendem Haus - Erwachsene in Klinik behandelt

Zwei Kinder bei mutmaßlichem Familiendrama in Südhessen ums Leben gekommen

Darmstadt (AFP) - Bei einem mutmaßlichen Familiendrama sind in Südhessen zwei Kinder ums Leben gekommen. Ein 13-Jähriger und seine zehnjährige Schwester wurden bei einem Feuerwehreinsatz in einem brennenden Haus in Mörlenbach tot gefunden, wie die Polizei in Darmstadt am Freitag mitteilte. Zwei Erwachsene fanden Helfer lebend in einem Auto, das mit laufendem Motor in einer geschlossenen Garage stand. Die Details waren noch unklar.

Notrufnummer statt Taxihotline © AFP

Nach Angaben der Ermittler deuteten erste Erkenntnisse aber darauf hin, dass es sich um ein Familiendrama handelte. Vor Ort liefen zunächst noch die Spurensicherung und weitere Ermittlungen. Auch die Todesursache der Kinder war zunächst ungeklärt. Bei den beiden Erwachsenen handelte es sich demnach um einen 58-Jährigen und eine 46-jährige Frau. Sie lebten laut Polizei mit den Kindern als eine Familie zusammen. Unklar war, ob es die leiblichen Eltern waren.

Zunächst hatte die Polizei mitgeteilt, dass es sich um die Eltern handelte. Das Alter des Mannes war zudem mit 48 Jahren angegeben worden. Die beiden Erwachsenen wurden am Freitag demnach zunächst in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand bei ihnen nicht.