Hintergründe zunächst unklar - Fahrzeuge standen auf Firmengelände

Zwei Leichen in zwei ausgebrannten Wohnwagen in Mölln gefunden

Ratzeburg (AFP) - In zwei ausgebrannten Wohnwagen sind am Montag in Mölln zwei Leichen entdeckt worden. Die beiden Wagen standen auf einem Firmengelände in der schleswig-holsteinischen Stadt und brannten bei dem Feuer komplett aus, wie eine Polizeisprecherin in Ratzeburg auf Nachfrage mitteilte. Die Hintergründe waren zunächst völlig unklar.

Auch über das Geschlecht der Toten konnten die Sprecherin zunächst keine Angaben machen. Die Polizei wurde demnach am Morgen zu dem Brandort gerufen.