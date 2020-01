Schulausfall für 200.000 Schüler - Schlechtes Wetter beeinträchtigt Verkehr

Zwei Menschen sterben in Spanien durch Sturm "Gloria"

Madrid (AFP) - Bei schweren Unwettern in Spanien sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Eine 54-jährige obdachlose Rumänin sei am Montag in einem Park in Gandia an der östlichen Mittelmeerküste tot aufgefunden worden, teilten die Behörden mit. Offensichtlich war sie erfroren. Bereits am Sonntag wurde ein 63-jähriger Mann im Dorf Pedro Bernardo in Zentralspanien tot auf seinem Grundstück gefunden.

Auswirkungen von "Gloria": Starker Wind nahe der Stadt Valencia © AFP

Der Mann sei von herunterfallenden Ziegeln am Kopf getroffen worden, erklärte der Bürgermeister des Ortes. Der Sturm "Gloria" war am Wochenende mit eisigem Wind, starkem Schneefall und Regen über große Teile Ostspaniens und die Balearen gezogen. Am Montag gab es vielerorts noch Unwetterwarnungen.

Wegen des Sturms blieben zu Beginn der Woche östlich von Valencia viele Schulen geschlossen. Für knapp 200.000 Schüler fiel der Unterricht aus. Auch der Verkehr war wegen des schlechten Wetters beeinträchtigt: Der Flughafen von Alicante, der fünftgrößte des Landes, wurde geschlossen. Mehrere Straßen- und Schienenverbindungen waren unterbrochen. Nach Angaben der Wetterbehörden soll das schlechte Wetter noch bis Mittwoch anhalten.