Fast zeitlich auch Gartenlaube abgebrannt - Zusammenhang aber unklar

Zwei Pferde bei Stallbrand im niedersächsischen Uelzen verendet

Lüneburg (AFP) - Bei einem Stallbrand im niedersächsischen Uelzen sind am Mittwochabend zwei Pferde verendet. Die Tiere kamen bei dem Feuer in ihren Boxen ums Leben, wie die Polizei in Lüneburg am Donnerstag mitteilte. Der Stall wurde durch das Feuer zerstört, die Ursache war unklar.

Blaulicht auf einem Polizeiwagen © AFP

Nach Angaben der Beamten brannte etwa zur selben Zeit am Mittwochabend auch eine Laube in einem Uelzener Kleingarten. In diesem Fall sei das Feuer wahrscheinlich durch "unsachgemäßen Gebrauch von Feuerwerkskörpern" ausgelöst worden, hieß es. Ob die Brände zusammenhingen, sei allerdings unklar. Die Ermittlungen liefen. Die Orte liegen einige Kilometer auseinander.