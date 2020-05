Parkmanöver von 70-Jährigem geht schief - Wagen gerät auf Gaststättenterrasse

Zwei Restaurantgäste in Hamburg bei Unfall von Auto gegen Mauer gedrückt

Hamburg (AFP) - In Hamburg ist ein 70-jähriger Autofahrer beim Einparken auf die Terrasse eines Restaurants gefahren und hat dabei zwei Besucher gegen eine Hauswand gedrückt. Ein 48-Jähriger sei lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizei in der Hansestadt am Mittwoch mit. Eine 52-Jährige und der Unfallfahrer selbst wurden schwer verletzt. Der genaue Hergangs ist bislang unklar.

Rettungswagen © AFP

Laut Polizei wollte der 70-Jährige sein Auto am Dienstagabend auf einen Parkplatz vor der Terrasse des Restaurants im Stadtteil Schnelsen einparken, als dieses beschleunigte. Das Fahrzeug schob einen Tisch, an dem der 48-Jährige und die 52-Jährige saßen, gegen die Mauer der Gaststätte. Der Wagen wurde für weitere technische Untersuchungen beschlagnahmt. Die Ermittler wollen zudem klären, ob eine Erkrankung des Fahrers zu dem Unfall geführt haben könnte.