Pilot kann sich selbst befreien - Drei weitere Insassen im Krankenhaus

Zwei Tote bei Absturz von Hubschrauber in New Yorker East River

New York (AFP) - Beim Absturz eines Hubschraubers in den East River sind in New York am Sonntagabend nach Behördenangaben zwei Menschen ums Leben gekommen. Der Pilot habe sich selbst befreien können, von den fünf weiteren Insassen seien zwei gestorben, sagte der Brandschutzbeauftragte Daniel Nigro vor Journalisten. Die drei anderen Überlebenden seien in Krankenhäuser gebracht worden, ihr Zustand sei kritisch.

Blick auf den East River © AFP

Der Unfall ereignete sich kurz nach 19.00 Uhr Ortszeit (24.00 Uhr MEZ) auf Höhe der 90. Straße und des Stadtteils Upper East Side. Nach Angaben des Brandschutzbeauftragten waren die fünf Passagiere im Hubschrauber angeschnallt und mussten von Tauchern befreit und geborgen werden. Wegen der starken Strömung und der niedrigen Temperaturen sei für zwei Insassen die Hilfe zu spät gekommen.

Mehrere Fernsehsender zeigten Bilder des untergehenden roten Hubschraubers. Er gehört der Firma Liberty, die Rundflüge für Touristen anbietet. Polizeichef James O'Neill sagte, der Helikopter sei von Fotografen gemietet worden.

Die Unglücksursache war zunächst unklar, Medien berichteten von einem Notruf des Piloten kurz vor dem Absturz. Demnach sprach er von einem Motorenproblem.

Der Fernsehsender New York 1 hatte zunächst unter Berufung auf Polizeikreise von fünf Toten und einem Überlebenden berichtet.