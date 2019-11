Lkw und Pkw in den Fluss Tarn gestürzt

Zwei Tote bei Einsturz von Hängebrücke in Frankreich

Mirepoix-sur-Tarn (AFP) - Beim Einsturz einer Hängebrücke im Südwesten Frankreichs sind zwei Menschen getötet worden. Darüber hinaus werde niemand mehr vermisst, teilte der Bürgermeister von Mirepoix-sur-Tarn, Eric Oget, am Montagabend mit. Laut der Staatsanwaltschaft von Toulouse waren ein Lkw und ein Pkw ins Wasser gestürzt, als die 155 Meter lange Brücke zwischen den Gemeinden Mirepoix-sur-Tarn und Bessières nachgab. Nach dem Unglück wurde Kritik am Zustand vieler Bauwerke in Frankreich laut.

Bauwerk stammte aus den 1930er Jahren © AFP

Ein 15-jähriges Mädchen konnten die Einsatzkräfte nur noch tot aus dem Fluss Tarn bergen. Dessen Mutter, die den Familienwagen fuhr, wurde dagegen von beherzten Zeugen aus dem kalten Wasser gerettet, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Beide stammten nach Angaben des Bürgermeisters Oget aus Mirepoix-sur-Tarn.

Der Fahrer des abgestürzten Lkws wurde zunächst vermisst, am Abend dann aber tot entdeckt. Angaben zu einem dritten Fahrzeug, das zum Zeitpunkt des Einsturzes auf der Brücke gewesen sein sollte, bestätigten sich nicht.

Mehr als 60 Feuerwehrleute und Taucher waren im Einsatz. Der Fluss Tarn ist an der Unglücksstelle rund 20 Meter tief und 100 Meter breit. Mindestens fünf Menschen mussten von den Rettungskräften behandelt werden - darunter auch Feuerwehrleute und andere Helfer.

Die Regionalzeitung "La Dépèche du Midi" berichtete, der Lkw habe das für die 90 Meter lange Metallbrücke zulässige Gewicht von 19 Tonnen überschritten. Der Bürgermeister von Mirepoix-sur-Tarn bestätigte diese Angabe vorerst nicht. Nach Angaben eines Kommunalvertreters verkehrten auf der Brücke "häufig" Schwerlaster.

Eine Anwohnerin sagte, kurz vor dem Unglück seien Schulbusse über den Fluss gefahren. "Wir nehmen jeden Tag diese Brücke. Wir hätten niemals gedacht, dass sie einstürzen könnte", sagte die 36-jährige Audrey Laujac.

Die französische Regierung ordnete eine Untersuchung an, um die Ursache des Unglücks festzustellen. Sie verwies darauf, dass es bei Inspektionen keine Hinweise auf Sicherheitsprobleme gegeben habe.

Laut der Regionalverwaltung galt die Brücke nicht als einsturzgefährdet oder sanierungsbedürftig. Bei einer detaillierten Untersuchung im Jahr 2017 seien zwar kleinere Mängel festgestellt worden, aber "kein Problem am Tragwerk". Die Metallbrücke stammte aus dem Jahr 1931 und war 2003 zuletzt restauriert worden.

Der französische Senator Hervé Maurey sagte der Nachrichtenagentur AFP, das Unglück werfe ein Schlaglicht auf den "gefährlichen Zustand" vieler Brücken in Frankreich. Ein Senatsgremium unter seiner Leitung hatte Ende Juni einen "Marschallplan" verlangt, "um ein Drama zu vermeiden".

Experten kritisieren, dass die Regierung seit Jahren zu wenig Geld in die Infrastruktur investiert. Sie fürchten ein ähnliches Unglück wie im August 2018 in der italienischen Stadt Genua, wo beim Einsturz der Morandi-Brücke 43 Menschen ums Leben kamen.

In einem Expertenbericht im Auftrag der französischen Regierung war im vergangenen Jahr von 4000 reparaturbedürftigen Brücken im Land die Rede. Bei sieben Prozent wurden ernste Mängel festgestellt.