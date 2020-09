Ursache für Unglück mit Sportflugzeug unklar

Zwei Tote bei Flugzeugabsturz in Moosburg an der Isar

Berlin (AFP) - Im bayerischen Moosburg an der Isar sind am Samstag beim Absturz eines Sportflugzeugs beide Insassen ums Leben gekommen. Die einmotorige Maschine sei gegen Mittag auf dem Gelände eines Flugplatzes in Moosburg abgestürzt, teilte die Polizei mit. Die Unglücksursache war zunächst unklar.

Blaulicht auf einem Polizeiwagen © AFP

Im Einsatz waren nach Angaben der Polizei zwei Hubschrauber sowie rund einhundert Rettungskräfte. Beide Insassen starben jedoch noch an der Unglücksstelle. Die Kriminalpolizei Erding ermittelt und bat Zeugen, die den Absturz beobachtet haben, um Mithilfe.