Presse: Mann erschießt seine Frau und sich selbst

Zwei Tote bei Schießerei im Zentrum von Zürich

Zürich (AFP) - Mitten in Zürich hat ein Mann am helllichten Tag eine Frau erschossen und sich anschließend das Leben genommen. Nach Polizeiangaben feuerte der 38-Jährige am frühen Freitagnachmittag mehrere Schüsse auf die drei Jahre jüngere Frau ab, bevor er die Waffe gegen sich selbst richtete. Die Tat ereignete sich in einem Einkaufsviertel nahe dem Hauptbahnhof.

Tatort in Zürich © AFP

Laut der Zeitung "Blick" waren beide Opfer Italiener. Die beiden hätten sich zunächst in einem Restaurant lautstark gestritten, anschließend hätten sie ihren Streit auf dem Gehweg fortgesetzt, sagte ein Augenzeuge dem Blatt. Plötzlich habe der Mann auf die Frau geschossen und anschließend seine Pistole gegen sich selbst gerichtet.