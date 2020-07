Vier Menschen im Nordosten des Landes noch vermisst

Zwei Tote bei Überschwemmungen nach Sturm "Hanna" in Mexiko

Mexiko-Stadt (AFP) - In Mexiko sind zwei Menschen bei Überschwemmungen nach dem Sturm "Hanna" ums Leben gekommen. Vier weitere würden noch vermisst, teilte der Zivilschutz am Montag mit. Eine Frau und ihre Tochter wurden laut Medienberichten im nordmexikanischen Bundesstaat Coahuila von der Strömung mitgerissen, als sie versuchten, mit ihrem Kleintransporter einen angeschwollenen Fluss zu durchqueren.

Erdrutsch am Kanal Topo Chico in Mexiko © AFP

Im selben Bundesstaat werden nach starken Regenfällen noch vier Menschen vermisst. Mehr als tausend Menschen im Nordosten Mexikos sind noch immer in Notunterkünften untergebracht.

"Hanna", der erste Hurrikan der Saison im Atlantik, war am Samstag im US-Bundesstaat Texas auf Land getroffen und dann nach Mexiko weitergezogen. Er wurde von den Behörden zu einem tropischen Sturm herabgestuft, brachte allerdings immer noch heftige Regenfälle und starken Wind mit sich. Hurrikan "Douglas", der nur knapp an Hawaii vorbeigezogen war, schwächte sich am Montag nach Behördenangaben ebenfalls zu einem tropischen Sturm ab.