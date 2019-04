Unfallverursacher war offenbar betrunken

Zwei Tote bei schwerem Unfall auf der A5 nahe Karlsruhe

Karlsruhe (AFP) - Auf der Autobahn 5 sind in Baden-Württemberg bei einem schweren Unfall zwei Menschen ums Leben gekommen. Den Unfall nahe Ettlingen verursachte am Sonntagabend ein nach ersten Ermittlungen offenbar betrunkener Autofahrer, wie die Polizei Karlsruhe mitteilte. Der 25-Jährige wechselte demnach mit hoher Geschwindigkeit die Fahrspur und prallte frontal auf zwei andere Wagen.

Schwerer Unfall auf der A5 bei Ettlingen © AFP

Ein Wagen wurde durch den Zusammenprall gegen eine Betonwand geschleudert und geriet in Brand. In dem Auto kamen zwei Menschen ums Leben, deren Identität zunächst nicht feststand. In einem anderen Wagen wurde der 59-jährige Fahrer schwer verletzt.

Der 25-jährige Unfallverursacher kam ebenfalls verletzt ins Krankenhaus. Er stand laut Polizei unter dem Einfluss von Alkohol. Die A5 wurde in Richtung Süden für mehrere Stunden für die Bergungsarbeiten gesperrt.