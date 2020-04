Autofahrer in Gegenverkehr geraten - Polizei ermittelt

Zwei Tote und ein Schwerverletzter bei Zusammenstoß in Essener Straßentunnel

Essen (AFP) - Bei einem Frontalzusammenstoß in einem Straßentunnel sind am Freitag in Essen zwei Männer ums Leben gekommen. Ein Autofahrer geriet am frühen Morgen in dem Tunnel mit seinem Wagen aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem anderen Wagen, wie die Polizei mitteilte.

Blaulicht an Einsatzwagen © AFP

Der Fahrer des ersten Wagens und sein Beifahrer erlagen ihren schweren Verletzungen, der Fahrer des entgegenkommenden Autos wurde schwer verletzt. Aufschluss über den genauen Unfallhergang sollen die weiteren Ermittlungen der Polizei geben.