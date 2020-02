Fall löst Proteste gegen Gewalt gegen Frauen aus

Zwei Verdächtige nach Folter-Mord an Siebenjähriger in Mexiko gefasst

Mexiko-Stadt (AFP) - Nach dem bestialischen Mord an einer Siebenjährigen in Mexiko ist ein verdächtiges Paar festgenommen worden. Die beiden Verdächtigen seien im Bundesstaat Mexiko gefasst worden, schrieb die Bürgermeisterin der Hauptstadt Mexiko-Stadt, Claudia Sheinbaum, am Mittwoch im Kurzmitteilungsdienst Twitter. Das Mädchen war am 11. Februar als vermisst gemeldet worden, nachdem es nicht von der Schule nach Hause zurückgekehrt war. Die mit Folterspuren bedeckte Leiche des Mädchens wurde am Samstag in Mexiko-Stadt gefunden.

Kinder bei der Beerdigung der Siebenjährigen © AFP

Am Dienstag hatte die Staatsanwaltschaft Fahndungsfotos des verdächtigen Paares veröffentlicht, nachdem bei Durchsuchungen in einem Haus in der Nähe des Zuhauses der Siebenjährigen Fotos, Kleidungsstücke, Ausweispapiere und andere Gegenstände gefunden wurden, die die beiden in Verbindung zu dem Kind brachten.

Die Entführung und der Mord an dem Mädchen lösten in Mexiko Proteste gegen die allgegenwärtige Gewalt gegen Frauen und Mädchen aus. Vor der Schule des Kindes, bei seiner Beerdigung und vor dem Präsidentenpalast gab es Demonstrationen. Im vergangenen Jahr wurden in Mexiko laut Statistik mehr als 1000 Frauen ermordet.