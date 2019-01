Flüssigkeit entzündet sich auf Ofen - Vorfall in Fitnessstudio in Niedersachsen

Zwei Verletzte durch Einsatz von selbst hergestellter Aromamischung in Sauna

Delmenhorst (AFP) - Durch einen Saunaaufguss mit einer selbst hergestellten Aromamischung sind in einem Fitnessstudio im niedersächsischen Delmenhorst zwei junge Männer verletzt worden. Sie erlitten nach Angaben der Polizei vom Mittwoch teilweise schwere Verbrennungen, als sich die Flüssigkeit vermutlich wegen eines zu hohen Anteils an ätherischen Ölen auf dem heißen Saunaofen entzündete. Ein 48-jähriger Saunagast hatte diese darauf geschüttet.

Rettungswagen im Einsatz © AFP

Gegen den Mann werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, teilten die Beamten in Delmenhorst mit. Er hatte die Mischung zu Hause angefertigt und in die Sauna mitgebracht. Der Mix entzündete sich demnach mit einer Stichflamme, die einen 18-Jährigen und einen 21-Jährigen erfasste. Rettungswagen brachten beide in Krankenhäuser.