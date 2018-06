25-Jähriger kommt aus ungeklärter Ursache auf gerader Strecke von Fahrbahn ab

Zwei junge Männer bei Autounfall in Niedersachsen getötet

Delmenhorst (AFP) - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Niedersachsen sind zwei junge Männer ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Delmenhorst mitteilte, kam ein 25-jähriger Autofahrer am frühen Sonntagmorgen in Wardenburg auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Grabenböschung und einen Baum.

Blaulicht der Polizei © AFP

Der Fahrer und ein 19-jähriger Beifahrer wurden aus dem Wagen geschleudert und zogen sich tödliche Verletzungen zu. Warum der 25-Jährige von der Straße abkam, war zunächst unklar. Das Unfallauto war nach ersten Erkenntnissen nicht zugelassen.