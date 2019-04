Bochumer Polizei geht von tragischem Unglück aus

Zweijähriger bei Sturz aus Fenster im dritten Stock lebensgefährlich verletzt

Bochum (AFP) - Beim Sturz aus einem Fenster im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses hat ein zweijähriger Junge in Bochum lebensgefährliche Verletzungen davongetragen. Das Kind wurde nach dem tragischen Gesehen am Montagabend in Bochum-Wattenscheid mit Not- und Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Rettungswagen im Einsatz © AFP

Die Behörden gingen nach ersten Erkenntnissen von einem Unglücksfall aus. Die Ermittlungen übernahm die Bochum Kriminalpolizei.