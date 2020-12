Suche am Dienstag fortgesetzt

Zweijähriges Mädchen in Fulda seit Montagabend vermisst

Fulda (AFP) - Im hessischen Fulda ist am Dienstag die Suche nach einem vermissten zweijährigen Mädchen fortgesetzt worden. Das Kind verließ am Montagabend gegen 19.30 Uhr unbeobachtet die Wohnung und gilt seitdem als vermisst, wie die Polizei mitteilte. Zunächst hatten die Beamten das Alter des Mädchens mit drei Jahren angegeben. Die stundenlange Suche am Abend wurde in der Nacht zunächst unterbrochen.

Bei dem Einsatz wurde auch die Fuldaaue mit Booten nach dem Kind abgesucht. Neben Polizei und Feuerwehr waren eine Rettungshundestaffel und die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft an dem Einsatz beteiligt. Die Unterstützung wurde am Dienstag noch durch Beamte der Bereitschaftspolizei und der Bundespolizei verstärkt. Zudem wurde eine Drohne mit Wärmebildkamera eingesetzt.

Bislang konnte das Kind nach Angaben der Polizei trotz einer umfangreichen Suche sowie Befragungen von Anwohnern nicht gefunden werden. Die Polizei bat Zeugen um Hinweise auf das Mädchen, das lediglich mit einer Hose und einem Pullover bekleidet sein soll.