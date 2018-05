Zweiter Prozess in Freiburger Missbrauchsfall begonnen

Stabsfeldwebel droht wie Angeklagtem in erstem Verfahren Sicherungsverwahrung

Freiburg (AFP) - Im Missbrauchsfall um einen Jungen aus dem Raum Freiburg hat ein zweiter Prozess begonnen. Vor dem Landgericht Freiburg muss sich seit Montag ein inzwischen 50 Jahre alter Stabsfeldwebel der deutsch-französischen Brigade im Elsass wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern verantworten. Dem nicht vorbestraften Angeklagten werden zudem besonders schwere Vergewaltigung, besonders schwere Zwangsprostitution und Verbreitung kinderpornografischer Schriften vorgeworfen.

Zu den insgesamt vier Verhandlungstagen lud das Gericht zehn Zeugen, darunter acht Polizeibeamte. Außerdem nimmt ein psychiatrischer Gutachter an dem Prozess teil. Dieser soll ein Gutachten zu der Frage erstellen, ob auch dieser Angeklagte im Anschluss an eine Haftstrafe in Sicherungsverwahrung genommen werden soll. Ein Urteil wird frühestens am 15. Mai erwartet.

Der Fall um den Jungen aus dem baden-württembergischen Staufen sorgt seit seinem Bekanntwerden bundesweit für Entsetzen. Ein einschlägig vorbestrafter Pädophiler soll das zur Tatzeit neunjährige Kind zusammen mit dessen Mutter missbraucht und über das Darknet anderen Pädophilen zum Missbrauch gegen Geld angeboten haben. Der Prozess gegen die beiden mutmaßlichen Haupttäter beginnt im Juni.

In einem ersten Prozess um den Missbrauchsfall verurteilte das Landgericht Mitte April einen 41-jährigen Angeklagten zu zehn Jahren Haft. Außerdem ordnete das Gericht eine anschließende Sicherungsverwahrung für den einschlägig vorbestraften Mann an.