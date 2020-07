Zudem erneut mehr als 1000 Todesfälle in 24 Stunden

Zweiter Tag in Folge mit mehr als 70.000 neuen Corona-Fällen in den USA

Washington (AFP) - Den zweiten Tag in Folge haben die USA mehr als 70.000 Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus sowie mehr als 1000 Todesfälle binnen 24 Stunden registriert. Bis Freitagabend Ortszeit wurden knapp 74.000 Neuinfektionen verzeichnet, wie die Johns-Hopkins-Universität mitteilte. Die Zahl der Corona-Toten binnen 24 Stunden lag bei 1157.

Fiebermessen in Corona-Testzentrum in Los Angeles © AFP

Damit stieg die Zahl der nachgewiesenen Infektionen in den USA auf 4,1 Millionen, die Zahl der Todesopfer auf mehr als 145.000. Die Vereinigten Staaten liegen damit weltweit an erster Stelle der am härtesten vom Coronavirus betroffenen Staaten.