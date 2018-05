Zweites Halbfinale des Eurovision Song Contest mit Norwegen und Schweden

Lissabon (AFP) - In Lissabon wird am Donnerstagabend (21.00 Uhr) das Teilnehmerfeld des Finales des Eurovision Song Contest (ESC) komplettiert. Insgesamt 18 Länder kämpfen um die noch freien zehn Plätze für das Finale. Unter den Startern sind mit Norwegen und Schweden zwei Länder, denen auch Chancen auf den Sieg zugerechnet werden. In der Liveshow wird sich auch der deutsche Starter Michael Schulte vorstellen.

Norwegens Alexander Rybak © AFP

Auf Schulte ruhen große Hoffnungen, dass er das enttäuschende Abschneiden mit letzten oder vorletzten Plätzen in den vergangenen drei Jahren beenden kann. Der in diesem Jahr zum 63. Mal stattfindende ESC ist der weltweit am meisten beachtete Musikwettbewerb. Im vergangenen Jahr gewann der Portugiese Salvador Sobral.