Schwere Überschwemmungen in der Provinz Sichuan

Zwölf Tote bei Unwettern in Südchina

Peking (AFP) - Bei sintflutartigen Regenfällen in der südchinesischen Provinz Sichuan sind am Wochenende mindestens zwölf Menschen getötet worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, wurden Teile des Bezirks Mianning überschwemmt. Mehr als 7000 Menschen wurden in Schutzzentren gebracht.

Heavy rain has caused floods in Mianning county © AFP

Zwei Menschen starben laut Xinhua, als eine beschädigte Autobahn in Mianning überflutet und ihr Auto in einen Fluss gerissen wurde. Auf in den Staatsmedien veröffentlichten Aufnahmen waren Einsatzkräfte zu sehen, die durch hüfthohes Wasser wateten und Bewohner in Sicherheit brachten.

Seit Anfang Juni sind nach Angaben des Katastrophenschutzministeriums bei heftigen Unwettern in Südchina mindestens 78 Menschen ums Leben gekommen. Weitere zwölf Millionen Menschen sind direkt von den Schäden durch die schweren Überschwemmungen betroffen. Mehr als 700.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen.