Polizeibekannter Junge wollte offenbar Handys rauben

Zwölfjähriger bedroht in Dortmund spielende Kinder mit Messer

Dortmund (AFP) - Ein Zwölfjähriger hat in Dortmund ein sechsjähriges Mädchen und weitere spielende Kinder mit einem Messer bedroht. Der Junge forderte bei dem Zwischenfall am Sonntag zunächst die Sechsjährige auf, ihr Handy herauszugeben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Außerdem stach er demnach mit dem Messer in Richtung eines neunjährigen Jungen, der aber ausweichen konnte.

Blaulicht der Polizei © AFP

Verletzt wurde bei der Tat niemand. Weil keines der Kinder ein Handy besaß, lief der Zwölfjährige laut Polizei schließlich davon, zerstach das Hinterrad eines Fahrrads und zerkratzte offenbar auch einen Pkw. Polizisten stellten den Jungen in der Nähe des Tatorts - er war den Beamten aus zahlreichen Einsätzen bekannt. Die Polizei übergab ihn einer Jugend-Wohngruppe.