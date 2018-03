SPD-Politikerin freut sich auf neue Freiheiten

Zypries will künftig "nicht mehr so formell angezogen" sein

München (AFP) - Die bisherige Bundeswirtschaftsminister Brigitte Zypries (SPD) freut sich auf mehr Freiheit bei der Kleidungswahl. "Ich freue mich schon darauf, künftig nicht mehr so formell angezogen zu sein", sagte Zypries dem Magazin "Bunte" laut einer Vorabmeldung vom Mittwoch. "In meiner Berliner Wohnung hängen bislang fast nur Hosenanzüge und Jacketts, in meinem Darmstädter Zuhause eher Jeans und Pullover."

Brigitte Zypries (SPD) gehört neuem Kabinett nicht an © AFP

Die 64-Jährige versicherte, dass sie "freiwillig" aus dem Amt scheide. "Aber bei aller Freude auf ein selbstbestimmteres Leben ohne Terminkalender und ständigen Druck verspüre ich natürlich auch ein wenig Abschiedsschmerz", bekannte die SPD-Politikerin.

Dass sie unverheiratet ist und keine Kinder hat, schreibt sie auch ihrem Beruf zu. Es sei "nicht einfach als Mann, mit einer Ministerin anzubandeln, die ja ständig von einem Arbeitsstab oder Bodyguards umgeben ist", sagte Zypries. In der Zukunft eröffneten sich "jedenfalls wieder ganz neue Möglichketen, wenn ich aus der Politik ausgeschieden bin".