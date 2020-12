Teilnehmer verstießen laut Behörden gegen Corona-Auflagen

100 Festnahmen bei Gedenkmarsch für erschossenen Jugendlichen in Athen

Athen (AFP) - Bei einem Gedenkmarsch für einen von Polizisten getöteten Jugendlichen sind am Sonntag in Athen etwa hundert Teilnehmer wegen Verstoßes gegen die Corona-Regeln festgenommen worden. Wie die Behörden der griechischen Hauptstadt mitteilten, müssen die Organisatoren der Demonstration nun mit einer Geldstrafe von 3000 Euro rechnen, den Teilnehmern drohen Strafen von je 300 Euro.

Demonstrant vor Polizisten in Athen © AFP

Rund 5000 Polizisten waren im Einsatz, ein Hubschrauber und eine Drohne kreisten zudem über Athen. Die U-Bahn-Stationen im Stadtzentrum wurden vor dem jährlichen Gedenkmarsch geschlossen. Die Behörden hatten zudem am Samstag nochmals ausdrücklich auf das wegen der Corona-Pandemie verhängte landesweite Versammlungsverbot hingewiesen.

Seit zwölf Jahren finden in Griechenland jährlich am 6. Dezember Gedenkmärsche für Alexandros Grigoropoulos statt, an denen sich vor allem Schüler und Studenten beteiligen. Der Tod des damals 15-Jährigen bei einem Polizeieinsatz in Athen am 6. Dezember 2008 hatte eine Welle des Aufruhrs ausgelöst. In den Wochen nach dem Vorfall demonstrierten zehntausende Menschen gegen Polizeigewalt, dabei kam es immer wieder zu gewalttätigen Zusammenstößen.

Der Polizist, der die tödlichen Schüsse damals abgefeuert hatte, wurde 2010 wegen vorsätzlicher Tötung zu lebenslanger Haft verurteilt, im Juli 2019 jedoch aus der Haft entlassen. Der Beamte hatte bei dem Einsatz im Dezember 2008 insgesamt drei Schüsse auf eine Gruppe Jugendliche abgegeben und dabei Grigoropoulos getötet.