Mädchen soll Todesliste mit Namen ihrer Mitschüler veröffentlicht haben

12-Jährige in Florida nach Morddrohung gegen Klassenkameraden festgenommen

Miami (AFP) - Weil sie im Online-Dienst Snapchat gedroht haben soll, ihre Klassenkameraden umzubringen, ist eine 12-Jährige im US-Bundesstaat Florida festgenommen worden. Die Polizei teilte am Montag mit, das Mädchen habe den Beitrag bei Snapchat am Freitag veröffentlicht. Am Samstag sei sie in Polizeigewahrsam genommen und in ein Untersuchungszentrum für auffällige Jugendliche gebracht worden.

Das Mädchen soll eine "Todesliste" veröffentlicht haben © AFP

Die 12-Jährige habe eine "Todesliste" mit Namen ihrer Mitschüler veröffentlicht, teilte die Polizei mit. In einem weiteren Beitrag habe sie geschrieben, ihre Mitschüler seien "nicht sicher" und würden "am Montag, den 9. Dezember umgebracht", hieß es weiter. Einer der betroffenen Schüler und ein Elternteil hätten die Polizei über die Drohungen informiert.

Das Mädchen habe eingeräumt, die Beiträge bei Snapchat veröffentlicht zu haben, teilte die Polizei mit. Ihr droht eine Anklage wegen Morddrohung in zwei Fällen sowie falschen Angaben zum Besitz einer Schusswaffe, hieß es weiter.

Den Angaben zufolge stammte das Mädchen aus dem Vorort Weston von Miami. Der Ort liegt unweit von Parkland. Dort hatte ein Schüler vergangenes Jahr das Feuer auf seine Mitschüler eröffnet und 17 Menschen erschossen.