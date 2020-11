Verdächtiger soll Nachrichten mit Attentäter ausgetauscht haben

17-Jähriger in Zusammenhang mit Anschlag auf Kirche in Nizza festgenommen

Paris (AFP) - Im Zusammenhang mit dem tödlichen Messerangriff auf Katholiken in Nizza vor knapp einer Woche haben die Ermittler am Mittwoch einen Minderjährigen in Gewahrsam genommen. Der 17-Jährige sei in Seine-Saint-Denis im Großraum Paris festgenommen worden, verlautete aus Justizkreisen. Er werde verdächtigt, mit dem Attentäter Brahim Aouissaoui Nachrichten ausgetauscht zu haben.

Trauer in Nizza © AFP

Vier am Dienstag festgenommene Verdächtige blieben den Angaben zufolge weiter in Gewahrsam. Ein am Samstag festgenommener 29-jähriger Tunesier sei hingegen freigelassen worden.

Der erst vor kurzem nach Frankreich eingereiste Tunesier Aouissaoui hatte am Donnerstag vergangener Woche in der Basilika Notre-Dame von Nizza drei Menschen mit einem Messer getötet. Nachdem er die eintreffenden Polizisten bedrohte, schossen diese auf ihn und verletzten ihn schwer. Am Mittwoch schwebte der 21-Jährige, bei dem überdies eine Corona-Infektion festgestellt wurde, weiter in Lebensgefahr, wie es aus Ermittlungskreisen hieß.