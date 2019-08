Pariser Regierung rechnet mit niedrigeren Kosten als bei vergangenen Gipfeln

200 Aktivisten beginnen alternativen G7-Gipfel an französisch-spanischer Grenze

Irún (AFP) - Drei Tage vor dem G7-Gipfel in Biarritz haben Aktivisten einen alternativen Gipfel an der französisch-spanischen Grenze begonnen. Etwa 200 Teilnehmer und Vertreter dutzender Organisationen kamen am Mittwoch zur Eröffnung des Gegengipfels im spanischen Irún und dem auf der anderen Seite der Grenze liegenden französischen Hendaye zusammen. Die Zusammenkunft, an der unter anderem Kapitalismuskritiker, Klimaschützer und Feministinnen beteiligt sind, soll drei Tage dauern.

G7-Gegner in der Nähe von Hendaye © AFP

Zum Start des G7-Gipfels am Samstag planen die Aktivisten eine Großdemonstration von Hendaye aus. Am Sonntag wollen sie öffentliche Anlagen in der Nähe der während des Gipfels abgeriegelten Atlantik-Badeorts Biarritz besetzen. Die Veranstalter des Gegengipfels haben Unterkünfte für bis zu 10.000 Teilnehmer vorbereitet.

Zum Auftakt kritisierte der ehemalige Präsidentschaftskandidat der französischen Neuen Antikapitalistischen Partei (NPA), Olivier Besancenot, eine "neue Weltordnung", die von einer "Art autoritärem Vorstand" verkörpert werde. Eric Coquerel, Vertreter der französischen Linkspartei La France insoumise (Das unbeugsame Frankreich), sagte: "Um sich zu erhalten, benötigt dieses neoliberale System immer mehr Repression." Die Veranstalter des Gegengipfels betonten wiederholt, dass sie während der Demonstrationen auf Gewalt verzichten wollten.

Wegen mutmaßlicher Gewaltaufrufe gegen Sicherheitskräfte waren fünf Verdächtige vorübergehend festgenommen worden. Vier von ihnen sind mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Die französische Regierung hat den Einsatz von 13.200 Sicherheitskräften während des G7-Gipfels angekündigt. Trotz der massiven Sicherheitsvorkehrungen rechnet die französische Regierung nach Angaben ihrer Sprecherin Sibeth Ndiaye mit "deutlich niedrigeren" Kosten als bei früheren G7-Gipfeln. Das Parlament hat für das Treffen Sonderausgaben in Höhe von 36,4 Millionen Euro bewilligt.

Der Gipfel der sieben großen Industrieländer steht unter dem Motto "Kampf gegen die Ungleichheit". Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erwartet dazu unter anderem US-Präsident Donald Trump, den britischen Premierminister Boris Johnson und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Ein Thema dürfte auch die Wiederaufnahme Russlands in das Gesprächsformat seien, wofür sich Trump mehrfach ausgesprochen hatte.

Der informelle Verbund hatte Russland im Jahr 2014 als Reaktion auf die Annexion der Krim-Halbinsel und das Vorgehen in der Ostukraine ausgeschlossen. "Wenn es Aussichten auf Beseitigung dieser Gründe gibt, kann darüber gesprochen werden", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert zu einer möglichen Wiederaufnahme.

Im Vorfeld des Treffens veröffentlichten mehr als 50 Nichtregierungsorganisationen einen offenen Brief, in dem die Staats- und Regierungschefs zu konkreten Schritten im Kampf gegen die weltweite Benachteiligung von Frauen und Mädchen aufriefen. "Geschlechtsspezifische Ungleichheit ist nach wie vor eine der größten Hürden für Wachstum und Wohlstand", erklärte die Entwicklungshilfe-Organisation One, die den Brief initiiert hatte.