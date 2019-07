Rund ein Dutzend Menschen festgenommen

2000 Demonstranten protestieren in Algier gegen Übergangsregierung

Algier (AFP) - Am algerischen Unabhängigkeitstag am Freitag sind in Algier rund 2000 Menschen gegen die Übergangsregierung auf die Straße gegangen. Dabei gelang es mehreren hundert Demonstranten, massive Polizeiabsperrungen vor dem zentralen Platz in der algerischen Hauptstadt zu überwinden. Seit Monaten finden in dem nordafrikanischen Land Massenproteste statt. Am Dienstag endet die Amtszeit von Übergangspräsident Abdelkader Bensalah.

Demonstranten am Freitag in Algier © AFP

Die Demonstranten versammelten sich in der Nähe des Hauptpostamts der algerischen Hauptstadt. Dutzende Polizeitransporter und mit Helmen und Schutzschilden ausgerüstete Polizisten standen den Demonstranten gegenüber. Laut Augenzeugen wurden rund ein Dutzend Demonstranten festgenommen.

Übergangspräsident Bensalah hatte am Mittwoch zum nationalen Dialog aufgerufen und der Protestbewegung die Neutralität von Staat und Militär versprochen. Mit Blick auf das Ende seiner Amtszeit am Dienstag warnte er vor einem politischen Chaos.

"Wir werden nicht aufhören!", skandierten die Demonstranten am Freitag. Auch Parolen gegen von einer "Mafiabande" organisierte Wahlen waren zu hören.

Was als Protest gegen den langjährigen Präsidenten Abdelaziz Bouteflika begann, ist mittlerweile zu einer Bewegung gegen die gesamte algerische Führungselite geworden. Algeriens langjähriger Präsident Bouteflika hatte nach heftigen Protesten im März auf eine Kandidatur für eine fünfte Amtszeit verzichtet, die Wahl zugleich aber auf unbestimmte Zeit verschoben. Schließlich beugte der 82-Jährige sich dem anhaltenden Druck der Straße und legte sein Amt Anfang April nieder. Der Verfassungsrat bestimmte daraufhin den bisherigen Parlamentschef Bensalah zum Interimspräsidenten.