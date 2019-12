25. UN-Klimakonferenz beginnt in Madrid

Madrid (AFP) - Unter dem Eindruck weltweiter Klima-Proteste und zunehmender Wetterextreme beginnt am Montag in Madrid die 25. UN-Klimakonferenz. Den Vorsitz der auf zwölf Tage angesetzten Beratungen hat Chile mit seiner Umweltministerin Carolina Schmidt. Nach gewaltsamen Unruhen in dem südamerikanischen Staat ist allerdings Spanien als Gastgeberland eingesprungen. Aus fast 200 Ländern reisen rund 25.000 Teilnehmer an, darunter neben Ministern, Staats- und Regierungschefs auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg.

Chiles Umweltministerin Carolina Schmidt © AFP

Zu den Knackpunkten der Verhandlungen gehören Hilfen für die Entwicklungsländer bei der Bewältigung klimabedingter Schäden sowie konkrete Regeln zur Einbeziehung von Marktmechanismen bei der Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens. Umweltorganisationen dringen darauf, dass in Madrid zumindest ein paar große Emittenten wie die EU eine Anhebung ihrer Klimaschutzziele fest zusagen. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) reist in der zweiten Konferenzwoche nach Madrid.