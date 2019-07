Anzeige gegen 19 Jahre alten Syrer wegen Volksverhetzung

25-jähriger Kippaträger in Potsdam antisemitisch beleidigt und angespuckt

Potsdam (AFP) - Am Potsdamer Hauptbahnhof hat ein 19-jähriger Syrer einen 25-Jährigen mit antisemitischen Äußerungen beleidigt und angespuckt. Der Deutsche, der eine Kippa trug, alarmierte nach dem Zwischenfall vom Samstagnachmittag unverzüglich über den Notruf die Polizei, wie die Beamten am Sonntag in Potsdam mitteilten. Die Landespolizei informierte die Bundespolizei, die den mutmaßlichen Täter noch vor dem Bahnhof antraf.

Mann mit Kippa © AFP

Gegen den 19-Jährigen wurde eine Anzeige wegen Volksverhetzung aufgenommen. In seiner Begleitung befand sich ein 17-Jähriger, der nach ersten Erkenntnissen aber nicht an dem antisemitischen Übergriff beteiligt war. Die Beamten entließen den Tatverdächtigen, nachdem sie seine Personalien und seine Anschrift aufgenommen hatten.