27 aus dem Mittelmeer gerettete Migranten wechseln von Tanker auf Rettungsschiff

"Mare Jonio" nimmt seit über einem Monat ausharrende Menschen von "Maersk"-Schiff auf

Kopenhagen (AFP) - Nach über einem Monat haben 27 aus dem Mittelmeer gerettete Migranten den dänischen Tanker "Maersk Etienne" verlassen. Sie wurden auf das Schiff "Mare Jonio" der Hilfsorganisation Mediterranea gebracht, wie die Reederei Maersk Tankers am Freitag mitteilte. Auf dem Rettungsschiff können die Menschen laut der italienischen Hilfsorganisation nun medizinisch versorgt werden.

"Wir haben uns zunehmend Sorgen um die körperliche und geistige Gesundheit der geretteten Personen gemacht", erklärte die Reederei weiter. Am Sonntag waren drei der Geretteten in ihrer Verzweiflung von Bord gesprungen, konnten jedoch von der Crew gerettet werden.

Der Wechsel auf die "Mare Jonio" bedeutet jedoch nicht, dass die Menschen bald an Land gehen können. Das Frachtschiff hatte die Migranten am 4. August auf Bitten Maltas aufgenommen, nachdem sie auf dem Weg von Libyen in die EU in Seenot geraten waren. Später jedoch wies Maltas Regierungschef Robert Abela jede Verantwortung für die Geretteten zurück.

Die dänische Regierung wiederum erklärte, Tunesien müsse die Migranten aufnehmen, da sich das gerettete Flüchtlingsboot in tunesischen Gewässern befunden habe.