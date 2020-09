Einheimische in Nordsumatra helfen Flüchtlingen an Land

300 Rohingya nach Meeres-Überfahrt in Indonesien angekommen

Lhokseumawe (AFP) - Fast 300 Rohingya-Flüchtlinge sind nach ihrer Überfahrt über das Meer auf der indonesischen Insel Sumatra angekommen. Einheimische halfen den Flüchtlingen am Montag nahe der Stadt Lhokseumawe an der Nordküste an Land zu gehen, wie der Vorsteher des Dorfes Ujong Blang, Munir Cut Ali, der Nachrichtenagentur AFP sagte.

In Nordsumatra eingetroffene Rohingya-Flüchtlinge © AFP

Es handelt sich um eine der bislang größten Gruppen der in Myanmar verfolgten muslimischen Rohingya, die über das Meer nach Indonesien gelangte. "Wir haben ein Boot in Ujong Blang die Küste anlaufen gesehen, also haben wir ihnen geholfen, sicher zu landen", sagte Ali.

Die Flüchtlingsgruppe besteht nach seinen Angaben aus 102 Männern, 181 Frauen und 14 Kindern. Sie alle sollten auf das Coronavirus getestet werden. Später würden örtliche Behörden Unterkünfte für sie finden. Es blieb zunächst unklar, wie lang die Gruppe auf dem Meer unterwegs und mit welcher Art von Schiff sie gereist war.

Im selben Gebiet an der Küste von Sumatra war bereits im Juni eine Gruppe von rund hundert Rohingya-Flüchtlingen an Land gegangen. Nach ihren eigenen Angaben hatten diese Flüchtlinge - überwiegend Frauen und Kinder - eine viermonatige gefährliche Reise über das Meer hinter sich, während der sie von Menschenhändlern geschlagen worden waren und ihren eigenen Urin trinken mussten, um zu überleben. Diese Menschen waren nach ihren Angaben aus einem Lager in Bangladesch geflüchtet.

In dem an Myanmar angrenzenden Bangladesch leben rund eine Million Rohingya-Flüchtlinge unter verheerenden Bedingungen in Lagern. Bangladesch ist das Hauptzielland von Rohingya, die vor Gewalt aus Myanmar flüchten.