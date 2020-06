31. Jahrestag der Niederschlagung der Tiananmen-Proteste

Peking (AFP) - Die blutige Niederschlagung der Proteste auf dem Pekinger Tiananmen-Platz jährt sich am Donnerstag zum 31. Mal. Auf dem chinesischen Festland sind Gedenkveranstaltungen verboten. Auch in der Sonderverwaltungszone Hongkong haben die Behörden in diesem Jahr Mahnwachen untersagt. Als Grund wurden die Vorkehrungen gegen die Ausbreitung des Coronavirus angegeben. Die Organisatoren sehen darin allerdings nur einen Vorwand. Im teilautonomen Hongkong hat es seit dem vergangenen Jahr immer wieder Großdemonstrationen der Demokratiebewegung gegeben.

Demonstranten auf dem Tiananmen-Platz am 2. Juni 1989 © AFP

Die chinesische Armee war in der Nacht zum 4. Juni 1989 mit Panzern gegen Studenten vorgegangen, die auf dem Tiananmen-Platz in Peking für mehr Demokratie demonstrierten. Hunderte, nach einigen Schätzungen sogar mehr als tausend Menschen wurden getötet.