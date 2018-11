Linken-Fraktionsvize Ferschl: Gute Nachricht für die Mitarbeiter

600 weitere Bamf-Mitarbeiter erhielten unbefristete Verträge

Berlin (AFP) - Beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) haben in den vergangenen Monaten rund 600 zuvor befristet beschäftigte Mitarbeiter unbefristete Arbeitsverhältnisse erhalten. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Fraktion hervor, die AFP am Donnerstag in Berlin vorlag. Linken-Fraktionsvize Susanne Ferschl sprach von "einer sehr guten Nachricht für die Mitarbeiter".

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg © AFP

Über die Entfristungen hatte am Morgen zuerst der Bayerische Rundfunk (BR) berichtet. Angesichts des starken Anstiegs der Zahl der Asylbewerber im Jahr 2015 waren in den vergangenen Jahren beim Bamf tausende Mitarbeiter befristet angestellt worden. Im Rahmen der Beratungen über den Bundeshaushalt 2018 hatte das Bundesfinanzministerium im Juni zugesagt, erforderliche Mittel für die Entfristung von Stellen zur Verfügung zu stellen.

Damals war von 4500 zu entfristenden Stellen die Rede gewesen. Der Vorsitzende des Bamf-Gesamtbetriebsrats, Rudolf Scheinost, sagte nun allerdings dem BR, nach einer großen Entfristungsaktion seien bei der Behörde zuletzt noch etwa 1600 Mitarbeiter befristet tätig gewesen. Deren Zahl habe nun noch einmal um fast 600 gesenkt werden können. Scheinost sprach von einem guten Zeichen, das eine Wertschätzung für die Mitarbeiter ausdrücke. Weitere Entfristungen sollen demnach folgen.

Konkret war in der Antwort der Bundesregierung von 599 Entfristungen von Arbeitsverträgen die Rede, die sonst in den Monaten August bis Oktober ausgelaufen wären. Betroffen waren demnach 386 Frauen und 213 Männer. Voraussetzung sei eine positive Gesamtbeurteilung der Mitarbeiter von mindestens 5,5 auf einer Skala von eins bis neun gewesen.

Die betroffenen Bamf-Mitarbeiter "können endlich ihre Zukunft planen und bekommen den sicheren Arbeitsvertrag, den sie verdienen", erklärte Ferschl in Berlin. Die Bundesregierung habe offensichtlich gelernt, dass "mit befristeten Arbeitsverträgen eine Behörde nicht zu führen" sei.

Diese gute Nachricht dürfe aber nicht darüber hinweg täuschen, dass nahezu jede zweite Neueinstellung in Deutschland befristet sei, erklärte Ferschl weiter. Sie forderte, generell in allen Bereichen "Befristungen auf ein Mindestmaß zu reduzieren und sachgrundlose Befristungen ganz zu verbieten".