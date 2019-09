Bei Urnengang wird am Sonntag ein neuer Präsident gewählt

70.000 Sicherheitskräfte sollen Wahl in Tunesien schützen

Tunis (AFP) - Die am Sonntag anstehende Präsidentschaftswahl in Tunesien soll von rund 70.000 Sicherheitskräften geschützt werden. Diese Zahl nannte am Samstag das Innenministerium in Tunis. Rund 50.000 Sicherheitskräfte würden extra zu den Wahllokalen im ganzen Land entsandt, um dort die Sicherheit der Kandidaten, Wähler, Beobachter und Journalisten zu gewährleisten. Weitere rund 20.000 sollten die "üblichen" Aufgaben erfüllen.

Präsidentschaftswahl in Tunesien © AFP

Unter den eigens mobilisierten Sicherheitskräften sind den Angaben zufolge auch mehr als 150 Antiterror-Einheiten, die in Notfällen eingreifen sollen. In Tunesien hatte es 2015 und 2016 mehrere islamistische Anschläge gegeben, seitdem hat sich die Situation deutlich verbessert. Im Land gilt aber immer noch der Ausnahmezustand.

Der Urnengang am Sonntag ist die zweite freie Präsidentschaftswahl seit der friedlichen Revolution im Frühjahr 2011. Mehr als 20 Kandidaten bewerben sich nach dem Tod des bisherigen Amtsinhabers Béji Caïd Essebsi um den Einzug in den Präsidentenpalast in Tunis.