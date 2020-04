Verbandschef: Grundsätzlich sind die Länder zuständig

AOK will Kosten für massive Ausweitung von Coronavirus-Tests nicht tragen

Berlin (AFP) - Die AOK will Kosten für die geplante massive Ausweitung der Coronavirus-Tests nicht übernehmen. Zwar sei zu begrüßen, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) schnell flächendeckende Tests ermöglichen wolle, sagte der Chef des AOK-Bundesverbandes, Martin Litsch, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Donnerstagsausgaben). Klar sei aber auch, dass es sich dabei um "eine Maßnahme zum allgemeinen Bevölkerungsschutz" handele.

Mann lässt sich in Berliner Praxis auf Coronavirus testen © AFP

Infektionsschutz und Seuchenbekämpfung gehörten zur Gefahrenabwehr, für die grundsätzlich die Länder zuständig seien, betonte Litsch. Daher sei die Übertragung der Kosten auf die Kassen "rechtlich fragwürdig". Die AOK ist die wichtigste Gruppe innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV).

Spahn will laut Medienberichten die Zahl der Coronavirus-Tests von derzeit wöchentlich 650.000 auf bis zu 4,5 Millionen steigern. Dadurch soll der schrittweise Ausstieg aus den Kontaktbeschränkungen und die Rückkehr zum normalen Wirtschaftsleben ermöglicht werden. Die Kosten werden laut RND in dem Gesetzentwurf auf bis zu 1,5 Milliarden Euro pro Monat geschätzt. Das wären im Jahr 18 Milliarden Euro und damit fast halb so viel, wie alle gesetzlichen Krankenkassen im Jahr für Medikamente ausgeben, schreibt das Redaktionsnetzwerk.