Palästinenserpräsident offenbar auf dem Weg der Besserung

Abbas leidet an Lungenentzündung

Ramallah (AFP) - Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat eine Lungenentzündung. Abbas werde mit Antibiotika behandelt, sein Zustand habe sich verbessert, schrieb der arabisch-israelische Politiker Ahmed Tibi am Montagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter nach einem Besuch bei Abbas im Krankenhaus. Tibi, der selbst Arzt ist, sagte, er gehe davon aus, dass Abbas noch "einige Tage" in der Klinik bleibe.

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas am 14. Mai © AFP

Der Direktor des Istischari-Arab-Krankenhauses bei Ramallah im besetzten Westjordanland, Saed Sarahna, sagte, Abbas habe eine "Infektion im rechten Lungenflügel". Er habe "die nötige Behandlung erhalten" und erhole sich nun.

Veröffentlichte Fotos zeigten den 83-jährigen Palästinenserpräsidenten, wie er in den Gängen der Klinik umherging sowie beim Zeitunglesen. Medienberichten zufolge sprach er mit einer Reihe von Politikern in der Region, um sie von seiner Gesundheit zu überzeugen.

Abbas war am Sonntag wegen Komplikationen nach einer Operation am Ohr ins Krankenhaus eingeliefert worden. Zudem klagte er über Schmerzen in der Brust.

Abbas' Gesundheitszustand sorgte zuletzt immer wieder für Spekulationen. Die Frage der Nachfolge an der Spitze der Palästinenserführung ist bislang völlig offen.