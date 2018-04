Zahlreiche tödliche Zwischenfälle in den vergangenen Wochen

Abbas ruft zum Fernhalten von Jugendlichen von der Grenze zu Israel auf

Ramallah (AFP) - Angesichts einer Vielzahl tödlicher Zwischenfälle hat Palästinenserpräsident Mahmud Abbas die Palästinenser im Gazastreifen dazu aufgerufen, ihre Kinder vom Grenzgebiet zu Israel fernzuhalten. "Haltet die jungen Männer von der Grenze fern", sagte er am Montag bei der Eröffnung einer Sitzung des Palästinensischen Nationalrates in Ramallah. "Wir wollen nicht, dass sie Behinderte werden."

Palästinenserpräsident Abbas © AFP

Abbas äußerte seine Unterstützung für "friedliche" Demonstrationen gegen Israel. Er wolle aber "die nächste Generation schützen", sagte er. Die von Abbas geführte Palästinensische Autonomiebehörde hat ihren Sitz in Ramallah, der Hauptstadt des besetzten Westjordanlands. Der Gazastreifen wird von der radikalislamischen Hamas-Organisation kontrolliert.

In den vergangenen Wochen waren im Gazastreifen mehr als 40 Palästinenser getötet worden. Die meisten von ihnen hatten sich sich Grenzgebiet an Protesten gegen Israel beteiligt, mindestens sechs der Getöteten waren jünger als 18 Jahre.

Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, hatte der Hamas vergangene Woche im UN-Sicherheitsrat vorgeworfen, Kinder bei antiisraelischen Protesten "als Kanonenfutter" zu benutzen. Der UN-Gesandten für den Nahen Osten, Nikolai Mladenow, forderte Israel auf, den Rückgriff auf scharfe Munition einzuschränken. Auf Twitter empörte er sich darüber, dass auf Kinder geschossen werde. Israel betonte, die Soldaten würden ausschließlich zur Selbstverteidigung schießen, bei Grenzübertritten oder Angriffen.

Die Proteste entlang der Grenze hatten am 30. März begonnen und sollen noch bis Mitte Mai andauern. Am 15. Mai jährt sich zum 70. Mal die Nakba (deutsch: Katastrophe oder Unglück). An diesem Tag erinnern die Palästinenser an die Vertreibung und Flucht von rund 760.000 Landsleuten, die 1948 auf die Gründung des Staats Israel folgten.