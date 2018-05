Héctor González Antonio ist fünfter getöteter Reporter seit Jahresbeginn

Abermals Journalist in mexikanischer Drogenregion ermordet

Ciudad Victoria (AFP) - In Mexiko ist erneut ein Journalist einem brutalen Mord zum Opfer gefallen. Der 40-jährige Reporter Héctor González Antonio wurde am Dienstag erschlagen an einer abgelegenen Straße im Bundesstaat Tamaulipas aufgefunden, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Seine Mörder hätten ihn mit Knüppeln zu Tode geschlagen. Einen Tag zuvor war er entführt worden.

Mexikanischer Journalist Héctor González Antonio © AFP

González Antonio arbeitete als Korrespondent für die Tageszeitung "Excelsior" und für lokale Radio- und TV-Stationen. Der Bundesstaat Tamaulipas leidet ganz besonders unter der Drogenkriminalität in Mexiko: Immer wieder liefern sich mächtige Drogenkartelle hier gewaltsame Kämpfe, Kritiker werden brutal eingeschüchtert.

González Antonio hatte die Drogenkriminalität in seiner Berichterstattung immer wieder thematisiert. Er ist bereits der fünfte Journalist, der dieses Jahr in Mexiko umgebracht wurde. Allein im vergangenen Jahr wurden in Mexiko elf Journalisten getötet. Laut Journalistenvereinigung Reporter ohne Grenzen kamen nur im Kriegsland Syrien noch mehr Journalisten ums Leben.

Die mexikanische Vertretung der Organisation forderte eine gründliche Aufklärung des Mords an González Antonio sowie Polizeischutz für seine Familie. Der Bundesstaat Tamaulipas sei "ein schwarzes Loch für die Pressefreiheit", sagte Balbina Flores von Reporter ohne Grenzen Mexiko. Sie halte es für "sehr wahrscheinlich", dass González Antonio wegen seiner Arbeit als Journalist ermordet worden sei.