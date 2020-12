Antrag der Opposition mit Unterstützung aus Regierungskoalition angenommen

Abgeordnete in Israel stimmen in erstem Schritt für Parlamentsauflösung

Jerusalem (AFP) - Mit der Unterstützung des an der Einheitsregierung in Israel beteiligten Bündnisses Blau-Weiß hat das israelische Parlament in einem ersten Schritt für seine Auflösung votiert. Der Antrag der Opposition wurde in einer Vorabstimmung am Mittwoch mit 61 zu 54 Stimmen angenommen.

Benjamin Netanjahu (l.) und Benny Gantz © AFP

Der Schritt könnte am Ende die vierte Parlamentswahl in Israel binnen zwei Jahren zur Folge haben. Die Abstimmung war allerdings nur eine erste Etappe. Bis zu einer möglichen Auflösung des Parlaments sind noch weitere Schritte erforderlich.

Zuletzt hatte es vermehrt Spannungen innerhalb der Regierungskoalition gegeben, die aus dem Likud von Regierungschef Benjamin Netanjahu und dem Bündnis Blau-Weiß von Verteidigungsminister Benny Gantz besteht. Die Koalition war nur unter großen Mühen zustande gekommen, nachdem die Israelis zuvor innerhalb nur eines Jahres dreimal ein neues Parlament gewählt hatten. Bei einem Auseinanderbrechen der Koalition droht Israel erneut eine politische Krise.