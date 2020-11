Afrikanische Union fordert sofortige Waffenruhe in Unruheregion Tigray

Abiy sieht Ende des Konflikts in Äthiopien "in Reichweite"

Addis Abeba (AFP) - Der militärische Konflikt in der äthiopischen Region Tigray steuert nach Ansicht von Regierungschef Abiy Ahmed auf sein Ende zu. Ein Ende des Armeeeinsatzes in der Unruheregion sei "in Reichweite", sagte Abiy am Dienstag. Zuvor hatte die Armee die Einnahme eines wichtigen Regionalflughafens verkündet. Die Afrikanische Union (AU) forderte eine "sofortige Einstellung" der Kampfhandlungen in dem ostafrikanischen Land.

Kämpfer in Tigray © AFP

Die äthiopische Armee hatte vergangene Woche erklärt, sie befinde sich im "Krieg" mit der Regierungspartei in Tigray, der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF). Abiy hatte von zwei Angriffen der TPLF auf äthiopische Militärbasen gesprochen und einen Inlandseinsatz des Militärs angeordnet. Der Militäreinsatz gegen die TPLF verlaufe planmäßig, sagte Abiy am Dienstag.

Staatsmedien zufolge war es der Armee am Dienstag gelungen, den Flughafen in der nahe der Grenzen zum Sudan und zu Eritrea gelegenen Stadt Humera "komplett einzunehmen". Die von der TPLF kontrollierten Medien in Tigray wiederum erklärten, vom "Faschisten Abiy Ahmed ausgegebene Informationen" seien "weit von der Wahrheit entfernt". Von unabhängiger Seite waren die Angaben nicht zu überprüfen.

Die TPLF erkennt Abiy, der im vergangenen Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, nicht an. Der AU-Vorsitzende Moussa Faki Mahamat appellierte am Dienstag an beide Konfliktparteien, alle Kampfhandlungen einzustellen, die Menschenrechte zu respektieren und den Schutz von Zivilisten zu gewährleisten.