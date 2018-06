Mazedonischer Präsident verweigert Unterschrift des Abkommens

Abkommen zu Namensstreit sorgt in Griechenland und Mazedonien weiter für Unruhe

Skopje (AFP) - Das Abkommen zur Beilegung des Namensstreits zwischen Griechenland und Mazedonien sorgt in beiden Ländern weiter für Unruhe. Mazedoniens Präsident Gjorge Ivanov weigerte sich am Dienstag, das Abkommen zu unterzeichnen. In Griechenland trat ein Parlamentsabgeordneter der Regierungskoalition aus der Fraktion aus. Das Abkommen sieht für Mazedonien künftig den Namen "Republik Nord-Mazedonien" vor.

Die Vereinbarung mache Mazedonien von einem anderen Staat abhängig, "und zwar von Griechenland", begründete Präsident Ivanov seine Entscheidung. Die Weigerung kam nicht überraschend. Ivanov, der der nationalistischen Rechten in Mazedonien nahesteht, hatte sich bereits zuvor gegen das Abkommen ausgesprochen.

Nach Ivanovs Ablehnung geht die Vorlage zurück ins Parlament, das diese vergangene Woche bereits gebilligt hatte. Stimmen die Abgeordneten dem Dokument erneut zu, kann sich der Präsident gemäß der Verfassung nicht erneut widersetzen. Allerdings müssen auch die Mazedonier das Abkommen in einem Referendum absegnen, damit die Regierung für den neuen Landesnamen die Verfassung entsprechend ändern kann.

Die nationalistische Rechte rief dazu auf, bei dem Referendum, für das noch kein Datum feststeht, gegen das Abkommen zu stimmen. Der mazedonische Ministerpräsident, der Sozialdemokrat Zoran Zaev, kündigte für ein Scheitern des Referendums seinen Rücktritt an.

Griechenland will sein Parlament erst über das Abkommen abstimmen lassen, wenn der Prozess auf mazedonischer Seite beendet ist. Schon jetzt schwächt die Diskussion aber die Regierung. Der Parlamentsabgeordnete Yorgos Lazaridis kündigte am Dienstag seinen Austritt aus der rechtspopulistischen Partei der Unabhängigen Griechen (Anel) an. Anel ist in der Regierungskoalition der Juniorpartner von Alexis Tsipras linker Syriza-Partei.

Die Regierungsparteien verfügen nun noch über 152 der 300 Sitze im griechischen Parlament, sieben davon gehen auf das Konto von Anel. Vergangene Woche hatte die kleine rechtspopulistische Partei bereits einen Abgeordneten verloren, der in einem wegen des Abkommens angesetzten Misstrauensvotum gegen die Regierung gestimmt hatte und daraufhin zurücktreten musste.

Die Umbenennung Mazedoniens soll den seit 27 Jahren währenden Streit mit Griechenland beenden. Der Streit um den Namen belastet die Beziehungen der beiden Länder seit langem: Aus Sicht Athens ist der Name Mazedonien Teil des griechischen Nationalerbes.

Viele Griechen befürchten, der Nachbar könnte mit der Landesbezeichnung Mazedonien Ansprüche auf die gleichnamige nordgriechische Provinz erheben. Die Vorbehalte Griechenlands standen bislang einer weiteren Annäherung Mazedoniens an EU und Nato im Weg.