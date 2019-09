Klingbeil warnt vor zu viel Selbstbeschäftigung auf Regionalkonferenzen

Acht Duos und ein Einzelkandidat bewerben sich um SPD-Vorsitz

Berlin (AFP) - Acht Duos und ein Einzelkandidat gehen ins Rennen um den SPD-Parteivorsitz. Sie erhielten die notwendige formale Unterstützung aus der Partei, wie die kommissarische Parteichefin Manuela Schwesig am Montag in Berlin mitteilte. Aus Parteikreisen hieß es, dass es sich bei dem Einzelkandidaten um den bayerischen SPD-Bundestagsabgeordneten Karl-Heinz Brunner handelt. Am Nachmittag will sich SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil ausführlich zur Neubesetzung der Parteispitze äußern.

SPD-Pressekonferenz am Montag © AFP

Die Frist für die Bewerbungen um den SPD-Vorsitz war am Sonntagabend abgelaufen. Am Mittwoch in Saarbrücken wird die erste von 23 Regionalkonferenzen veranstaltet. In der zweiten Oktoberhälfte stimmen die SPD-Mitglieder über ihre Favoriten für die Parteispitze ab.

Klingbeil warnt die Kandidaten vor zu viel Selbstbeschäftigung. "Wenn wir es falsch machen wollen, dann reden wir bei den Regionalkonferenzen nur über die SPD", sagte er im TV-Sender Phoenix. "Wenn wir es richtig machen wollen, reden wir über das Land und wie wir es verändern wollen."

Zu den möglichen Themen auf den Regionalkonferenzen verwies Klingbeil auf eine Umfrage unter den Parteimitgliedern. Demnach gehe es der Basis um die großen Zukunftsfragen des Landes, etwa den Klimaschutz und die Kluft zwischen Arm und Reich.