Polizei geht gegen Demonstranten vor

Acht Tote bei Protesten gegen Erhöhung des Brotpreises im Sudan

Khartum (AFP) - Bei Protesten im Sudan gegen die Erhöhung des Brotpreises sind Augenzeugen und offiziellen Angaben zufolge acht Menschen getötet worden. Wütende Demonstranten setzten in zwei Städten zudem Büros der Regierungspartei von Präsident Omar al-Baschir in Brand. Die Regierung hatte am Dienstag bekanntgegeben, der Brotpreis werde verdreifacht. Dagegen gab es am Mittwoch und am Donnerstag heftige Proteste.

Bäckerei in Sudan © AFP

In der Stadt Al-Gadaref im Osten des Landes seien sechs Menschen getötet und zahlreiche verletzt worden, sagte ein Behördenvertreter dem Sender Sudania 24 am Donnerstagabend. In der Stadt Atbara rund 400 Kilometer östlich der Hauptstadt Khartum seien zwei weitere Demonstranten getötet worden, sagte der Sprecher der örtlichen Behörden, Ibrahim Mukhtar.

Die Regierung verhängte am Donnerstag eine nächtliche Ausgangssperre in vier Städten. In der Hauptstadt Khartum gingen die Demonstrationen jedoch weiter. Dutzende Studenten hatten hier tagsüber Zugangsstraßen zur Universität blockiert. Polizisten gingen mit Tränengas gegen die Demonstranten vor.

Sudan liegt wirtschaftlich am Boden. In den vergangenen Monaten sind die Preise für viele Lebensmittel bereits stark gestiegen - manche um das Doppelte. Die Inflationsrate beträgt 70 Prozent. Die Regierung erhöhte den Brotpreis von einem auf drei sudanesische Pfund (von zwei auf sechs Cent).